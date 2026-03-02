Вывезли на каталке: видео из элитных апартаментов, где Джабраилов совершил суицид

На кадрах видно, как незадолго до трагедии предприниматель выходит из своей квартиры, а затем возвращается. Потом в жилье заходят несколько мужчин, которые вызвали скорую помощь. Джабраилова на носилках госпитализируют.

Джабраилов покончил с собой в московских апартаментах. Врачи боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти. Шесть лет назад предприниматель уже предпринимал попытку покончить с собой, но тогда все обошлось. Сейчас перед суицидом у бизнесмена заблокировали счета его ИП.

Об одном из самых скандальных кандидатов в президенты РФ Умаре Джабраилове, о его доходах, отношениях и попытках уйти из жизни читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.