У Умара Джабраилова перед суицидом заблокировали счета ИП

Перед суицидом у бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова заблокировали счета его ИП, сообщает Baza .

Первая блокировка произошла летом из-за непредоставления налоговой декларации. 20 февраля последовала еще одна блокировка других счетов бизнесмена в различных банках. Причиной последней блокировки стал долг в размере 40 тыс. рублей.

Джабраилов покончил с собой в московской гостинице. Врачи боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти. Шесть лет назад предприниматель уже предпринимал попытку покончить с собой, но тогда все обошлось.

Ранее стало известно, что бизнесмен Умар Джабраилов организовывал встречи с помощницей скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденной за поиск несовершеннолетних для секс-вечеринок.

