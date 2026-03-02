Кандидат в президенты и ценитель прекрасного: кто такой Умар Джабраилов и на чем он заработал состояние

В материале РИАМО читайте об одном из самых скандальных кандидатов в президенты РФ, о его доходах, отношениях и попытках уйти из жизни.

Что известно о смерти бизнесмена Умара Джабраилова

Фото - © Юрий Кочетков/РИА Новости

2 марта в СМИ появились сообщения о смерти Умара Джабраилова. На данный момент в правоохранительных органах рассматривается версия самоубийства бизнесмена. Раненного Джабраилова увезли из дома в жилом комплексе на Тверской улице в Москве. Врачам его спасти не удалось. Сообщается также, что в смерти покончившего с собой Джабраилова, нет криминальной составляющей, а причиной могли стать финансовые проблемы. На месте трагедии найден пистолет, проводится проверка.

Известно также, что банковские счета бизнесмена были заблокированы из-за долга в 40 тысяч рублей перед налоговыми органами.

Кто такой Умар Джабраилов: биография бывшего сенатора

Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости

Умар Алиевич Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном. Его отец, пережив депортацию в Казахстан, смог построить неплохую карьеру. Он работал в нефтепромышленном комплексе и был секретарем райкома комсомола. Семья была многодетной — кроме Умара у Джабраиловых росли три сына и две дочери.

Окончив школу Умар поехал покорять Москву. В 1973 году он поступил в пушно-меховой техникум Роспотребсоюза, а после получения диплома проходил службу в ракетных войсках стратегического назначения в городе Коростень. Там Джабраилов вступил в КПСС.

После дембеля Умар решил поступать в МГИМО и цели своей достиг — в 1985 году он окончил вуз с отличием и до 1988 года проработал там лаборантом. Умар Джабраилов был бизнесменом, в 2000 году он баллотировался в президенты РФ, в 2004-м он стал членом Совета Федерации от исполнительной власти Чеченской Республики.

Совет Федерации Джабраилов покинул досрочно, а в 2009 году защитил кандидатскую диссертацию в Российской академии госслужбы на тему, связанную с тенденциями развития эффективного государства и внешней политикой России. Таким образом он стал кандидатом политических наук. С 2009 по 2013 год он работал советником помощника президента РФ Сергея Приходько. Также он входил в состав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, являлся членом Российской академии естественных наук.

Умар Джабраилов занимался общественной деятельностью. Он основал молодежное движение «Сила» и Ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Был председателем Российско-Катарского делового совета, попечителем движения «Российское исламское наследие» и выступал с инициативой по сохранению памятников советского наследия на Украине с возможной их транспортировкой в Россию.

Бизнесмен был председателем попечительского совета Московского музея современного искусства, почетным академиком российской академии художеств.

На чем Умар Джабраилов заработал свое состояние

Фото - © Илья Питалев/РИА Новости

В 90-е предприимчивый Джабраилов построил свой бизнес. В юности он работал искусствоведом в первых частных художественных галереях Москвы. Потом сменил сферу и стал представителем нескольких иностранных компаний в столице. Именно в это время, по некоторым данным, и формировался его первоначальный капитал. В 1989 году он основал свою компанию «Данако», которая владела сетью заправок в Москве и области.

В 1993 году Джабраилов вместе Гочей Аревадзе открыл в гостинице «Славянская» магазин французской моды «Даната». От управления «Данако» он отошел, оставив оперативное управление своему брату. Параллельно, с декабря 1996 года, Джабраилов работал в ОАО «Манежная площадь», занимаясь маркетингом и сдачей в аренду площадей. Через год Умар стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей новыми торговыми центрами в России — «Охотным Рядом» на Манежной площади и «Смоленским пассажем», а также ЖК «Кунцево», гостиницей «Россия» и другими.

В 2000-х он развивал структуру, куда входили компании, управлявшие элитной недвижимостью. Также группа владела ночным клубом и значительным объемом рынка наружной рекламы в Москве.

Политическая карьера Умара Джабраилова

Фото - © РИА Новости, Александр Поляков

В 2000 году Джабраилов стал соперником Путина на выборах. Он был выдвинут инициативной группой избирателей «Сила разума». Поддержку в итоге он получил небольшую, заняв последнее место (набрал чуть более 78 тысяч голосов).

В январе 2004 года Джабраилов стал членом Совета Федерации от исполнительной власти Чеченской Республики. В Совфеде он вошел в комитеты по экономике и международным делам, а также занял пост заместителя председателя комитета по международным делам. В том же году вместе с президентом Чечни Ахматом Кадыровым он совершил хадж в Саудовскую Аравию. Именно Джабраилов в 2006 году предложил тогдашнему президенту Чечни Алу Алханову покинуть пост, уступив его Рамзану Кадырову.

Активная общественная жизнь не помогла Джабраилову избежать исключения из партии. В 2017 году он попал в криминальные сводки, устроив стрельбу в московской гостинице, находясь в состоянии наркотического опьянения. Сам Умар объяснил это контузией и состоянием нервной системы. В итоге он был признан виновным в потреблении наркотических средств без назначения врача и в хулиганстве с применением оружия. Джабраилов полностью признал вину, его приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей. После этого Джабраилов был исключен из партии «Единая Россия».

Скандалы и личная жизнь: с кем встречался Умар Джабраилов

Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости

Умар Джабраилов в 2000-е буквально блистал в светском обществе Москвы и всегда был предметом пристального внимания. Ему приписывали романы с Шэрон Стоун, Орнеллой Мути, Ксенией Собчак и Наоми Кэмпбелл, но официально женат он был дважды. У Джабраилова есть две дочери — Даната и Альвина.

Джабраилов сам себя всегда позиционировал как ценителя прекрасного, он коллекционировал произведения искусства, дружил с известными итальянскими и российскими дизайнерами и художниками. В 2018 Джабраилов выдал замуж свою племянницу и это событие окрестили «свадьбой года». Торжество прошло в московском ресторане «Сафиса», а свадьбе присутствовали порядка 600 гостей, в качестве приданого невесте собрали 32 чемодана с постельным бельем, одеждой, сумками и украшениями.

Скандал в 2017 году заставил Умар Джабраилова исчезнуть из светской хроники, но в марте 2020 года о нем снова все услышали — бывший сенатор совершил попытку суицида. Тогда врачи института Склифосовского его спасли.

2 марта 2026 года Джабраилов совершил еще одну попытку самоубийства, и она оказалась фатальной. На последнем видео бизнесмен с трудом разговариевает. Ему было 67 лет.