Покончившего с собой Джабраилова пытались реанимировать более получаса

Бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова пытались реанимировать более 30 минут. Ночью он попал в реанимацию в тяжелом состоянии с отеком мозга, сообщает Mash .

Последняя публикация Джабраилова в Telegram-канале касалась конфликта США и Ирана. Предприниматель написал, что переживает, ведь там находятся российские туристы.

Джабраилов покончил с собой в московской гостинице. Врачи боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти. Попытку самоубийства бизнесмен предпринимал также шесть лет назад, но тогда все обошлось.

Ранее в Греции в одной из гостиниц обнаружили безжизненное тело продюсера израильского сериала «Тегеран» Даны Эден после того, как один из родственников не смог с ней связаться и забил тревогу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.