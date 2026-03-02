Покончившего с собой Джабраилова пытались реанимировать более получаса
Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости
Бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова пытались реанимировать более 30 минут. Ночью он попал в реанимацию в тяжелом состоянии с отеком мозга, сообщает Mash.
Последняя публикация Джабраилова в Telegram-канале касалась конфликта США и Ирана. Предприниматель написал, что переживает, ведь там находятся российские туристы.
Джабраилов покончил с собой в московской гостинице. Врачи боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти. Попытку самоубийства бизнесмен предпринимал также шесть лет назад, но тогда все обошлось.
