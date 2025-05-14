Выпила бутылку: сбившая насмерть мальчика в Подмосковье предстанет перед судом

49-летняя женщина, которая насмерть сбила мальчика в Подмосковье, предстанет перед судом. Она призналась, что перед смертельным ДТП выпила бутылку ликера. Владелице Porsche Cayenne грозит до 12 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Трагедия произошла 14 декабря прошлого года в КП Антоновка. Porsche мчался по улице, превышая допустимую скорость на 20 км/ч, снес два фонарных столба, а потом сбил няню с мальчиком 2015 года рождения. Они прогуливались на санках. В больнице ребенок скончался.

Женщина рассказала, что выпила бутылку ликера, затем в состоянии алкогольного опьянения села за руль и снова отправилась в магазин. С места аварии она уехала, но потом вернулась.

«Момент наезда на пешеходов я не помню. Куда я направилась дальше, я также не помню», — рассказала обвиняемая.

Свою вину женщина признала. Ее обвиняют по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем, повлекшем смерть человека, совершенном в состоянии опьянения, которое было сопряжено с оставлением места ДТП. В ближайшее время она предстанет перед судом. Ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.