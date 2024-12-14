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Прокуратура: женщина на Porsche сбила 9-летнего мальчика и няню в Новой Москве

Женщина, управлявшая автомобилем Porsche Cayenne, потеряла управление и выехала на тротуар в Новой Москве. Там она сбила 9-летнего ребенка и его няню, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Пешеходов отправили в больницу. Прокуратура ТиНАО следит за ходом расследования и тем, чтобы виновника инцидента привлекли к ответственности.

У Porsche Cayenne, судя по опубликованным фотографиям, повреждены фара и передний бампер. Ребенок умер в больнице, сообщает пресс-служба ГАИ Москвы.

Ранее четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Тогда друг с другом столкнулись четыре машины.