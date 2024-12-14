ГАИ: 4 человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
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Четыре автомобиля столкнулись друг с другом на Кутузовском проспекте утром в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГАИ.
Массовое ДТП произошло на восьмом километре Кутузовского проспекта утром 14 декабря. Пострадали четыре человека.
Одна из попавших в ДТП машин — каршеринг. У него была смята передняя часть.
На месте аварии были замечены несколько автомобилей ГАИ, скорой помощи и МЧС. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.