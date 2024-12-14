ГАИ: 4 человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Происшествия сегодня в 11:01 Фото - © Медиасток.рф

Четыре автомобиля столкнулись друг с другом на Кутузовском проспекте утром в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГАИ.