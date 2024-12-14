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Раскрыты детали массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

В произошедшем массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве задействованы три машины. Об этом сообщает Mash .

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте около 07:48. Одна из столкнувшихся машин — каршеринг. У него смята передняя часть.

На месте происшествия замечено большое количество машин ГАИ, скорых и несколько пожарных. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в результате массового ДТП на Кутузовском проспекте движение по направлению к области ограничено. Водителям советуют ехать по другому маршруту.