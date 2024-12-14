Несколько авто столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

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Дептранс: массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на Кутузовском проспекте в Москве. На место аварии выехали сотрудники городских служб, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Несколько машин въехали друг в друга. При каких обстоятельствах это произошло, и сколько человек пострадали, пока неизвестно.

Движение по направлению к области ограничено. Водителям рекомендуется объезжать место аварии.

Ранее молодой человек потерял обе ноги после ДТП в Петербурге.