Несколько авто столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
Дептранс: массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на Кутузовском проспекте в Москве. На место аварии выехали сотрудники городских служб, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Несколько машин въехали друг в друга. При каких обстоятельствах это произошло, и сколько человек пострадали, пока неизвестно.
Движение по направлению к области ограничено. Водителям рекомендуется объезжать место аварии.
Ранее молодой человек потерял обе ноги после ДТП в Петербурге.