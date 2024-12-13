Остался без ног в 19 лет: подробности страшного ДТП в Петербурге

Житель Ленобласти, 19-летний Артем, пятый месяц находится в больнице после страшного ДТП, из-за которого молодой человек лишился ног, сообщает газета «Петербургский дневник» .

ДТП произошло 4 августа на перекрестке между Пескаревским и Полюстровским проспектом. Черная Audi A3, за рулем которой была 43-летняя женщина, столкнулась с красной Audi A3, которой управлял 34-летний мужчина, в результате красный автомобиль вылетел на тротуар и сбил стоявшего там Артема.

По словам молодого человека, в момент ДТП он стоял на тротуаре спиной к пешеходному переходу, а очнулся только в больнице.

Артем перенес 16 операций. Почти четыре месяца он находился между жизнью и смертью, почти все время — в реанимации. Медикам пришлось сразу ампутировать одну ногу Артема, а за вторую боролись до последнего, но сохранить ее не удалось. Врачи Елизаветинской больницы говорят, что парню не повезло, но они спасли ему жизнь.

«Никак не принял. До сих пор не могу понять. Когда у человека свои ноги, он может в любой момент встать, куда-то пойти», — сказал Артем.

Он надеется как можно скорее пройти реабилитацию, встать на протезы и вернуться к учебе в техникуме, где он обучался на сварщика. Артема в больнице поддерживают мама, сестра и любимая девушка.

По словам сестры Артема Анны, они не получили никакой помощи от водителей автомобилей, устроивших ДТП.

«Мой брат в 19 лет остался без обеих ног, а с их стороны нет даже извинений», — сказала она.

В свою очередь адвокат водителя черной Audi Александра Гудименко рассказала, что они вышли на связь в первые дни после ДТП, но диалог с родственниками Артема не сложился. По мнению адвоката, ее подзащитная Елена «попала в совершенно чудовищную ситуацию» и не отказывается от помощи Артему.

На данный момент по делу об аварии еще ведется следствие. По словам Гудименко, проходят экспертизы и допрашиваются свидетели.