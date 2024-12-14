Смерть ребенка под колесами Porsche в Новой Москве попала на видео

Смертельное дорожно-транспортное происшествие, во время которого водительница Porsche Cayenne сбила няню и девятилетнего ребенка в Новой Москве, запечатлела камера видеонаблюдения. Мальчик умер, запись опубликовал канал РЕН ТВ .

На кадрах няня везет ребенка на санках по заснеженной дороге. В этот момент в них сзади въехала, как утверждается, нетрезвая Наталья С. на автомобиле Porsche Cayenne.

Няню и ребенка увезли в больницу. Однако девятилетний ребенок скончался.

Ранее сообщалось, что женщину на Porsche уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде. В прошлый раз она, предположительно, врезалась в дерево.