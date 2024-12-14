Сбившая 9-летнего ребенка и няню женщина на Porsche в Москве была пьяной

Женщина на Porsche, сбившая 9-летнего ребенка с няней в Новой Москве, находилась за рулем в состоянии опьянения, это не первое ее нарушение правил дорожного движения, сообщает РЕН ТВ .

По словам осведомленного источника, женщину на Porsche уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде. Ранее она врезалась в деревья, а в этот раз сбила няню с ребенком.

9-летний мальчик получил смертельные травмы, в больницу его доставили с остановкой сердца, но медики ничего не смогли сделать. Няня мальчика получила закрытую черепно-мозговую травму, ей оказывают всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и вылетела с проезжей части на тротуар. В этот момент по нему шла няня с 9-летним мальчиком.