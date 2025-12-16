«Все равно пожизненно сидеть»: подросток-убийца в Одинцове не боялся наказания

Подросток-убийца в Одинцове 16 декабря ходил из кабинета в кабинет, прежде чем убить мальчика и сделать селфи с его телом. Одной из учительниц он признался, что знает про пожизненный срок за подобные преступления и не боится его, сообщает kp.ru .

«Он зашел ко 2 „М“ и говорит училке: „Да, вы все правильно поняли. Мне все равно пожизненное сидеть“ — и помахал ножом. „А где коллега ваша? Такая темненькая? Тоже из начальной школы. Мне она нужна. Имя забыл ее…“ Учительница не поняла, что происходит, посоветовала ему обратиться к дежурному по этажу, а затем к охране», — рассказали школьники журналистам.

16 декабря ученик девятого класса по имени Тимофей прибыл в учебное заведение. 15-летний подросток ранил охранника и направился в туалетные комнаты, которые располагались в крыле начальной школы.

В уборной юноша первым делом извлек из своего рюкзака футболку с надписью-манифестом: «No lives matter»*. Эта фраза, которая переводится как «Никакие жизни не важны», представляет собой лозунг экстремистской организации.

Затем Тимофей достал охотничий нож модели КО-1. Его цена в среднем составляет около 5000 рублей, и его можно легко приобрести онлайн или в специализированных магазинах. На руки он надел тактические перчатки, подобные тем, что используют бойцы спецназа. Лицо скрыла широкая медицинская маска, а на голове закрепил небольшую камеру для видеофиксации происходящего.

В рюкзаке у парня также находилось несколько баллончиков освежителя воздуха, обмотанных проводами. В настоящее время они направлены на экспертизу для выяснения, не является ли это попыткой создания самодельного взрывного устройства.

Дело о резонансном нападении подростка на школу в Одинцовском округе могут переквалифицировать по ходу следствия — от убийства и покушения до тяжкого вреда и теракта, сообщил РИАМО адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при Московской торгово-промышленной палате Альберт Халеян. Собеседник также рассказал, какое наказание юноше могут назначить за содеянное.

* Экстремистский лозунг.

