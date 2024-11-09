ВС РФ нанесли удар по промпредприятию в украинском Никополе из РСЗО «Град»
Вилкул: ВС РФ обстреляли промышленное предприятие в Никополе Украины
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Российские войска нанесли удары по промышленному предприятию в Никополе из реактивной системы залпового огня «Град». Предприятие получило повреждения.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска атаковали ЗАЭС из Никополя. Для этого использовался дрон-камикадзе.
Также Рогов отмечал, что Украина часто атакует Энергодар из Никополя и Марганца. Атаки наносятся, в том числе по электроподстанциям.