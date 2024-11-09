ВС РФ нанесли удар по промпредприятию в украинском Никополе из РСЗО «Град»

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Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул .

Российские войска нанесли удары по промышленному предприятию в Никополе из реактивной системы залпового огня «Град». Предприятие получило повреждения.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска атаковали ЗАЭС из Никополя. Для этого использовался дрон-камикадзе.

Также Рогов отмечал, что Украина часто атакует Энергодар из Никополя и Марганца. Атаки наносятся, в том числе по электроподстанциям.