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При крушении парома у Бали погибли не менее четырех человек

По меньшей мере четыре человека погибли, 23 спасены после того, как паром затонул у индонезийского острова Бали, сообщает РИА Новости .

«Как минимум четыре человека погибли и 23 были спасены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по меньшей мере 61 человек пропал без вести после того, как паром затонул. Инцидент произошел у популярного индонезийского острова Бали поздно вечером в среду.

Всего на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Известно, что 4 человек удалось спасти.

Ранее новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей случился в Красноярском крае. Это произошло, когда специалисты готовились поднимать частично затонувшее судно с мели.