Рогов: ВСУ нанесли удар по ЗАЭС из Никополя

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ВСУ атаковали ЗАЭС дроном-камикадзе со стороны Никополя, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе», — написал политик в своем Telegram-канале.

По данным Рогова, беспилотник был запущен из города Никополя Днепропетровской области.

«Оператор БПЛА прекрасно видел куда бьёт. Это был целенаправленный и осознанный удар», — резюмировал общественный деятель.

ВСУ атаковали ЗАЭС вечером в воскресенье. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в результате атаки загорелись системы охлаждения станции. Угрозы населению нет.