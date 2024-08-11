ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС
Охладительная система ЗАЭС загорелась после украинского обстрела
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Охладительная система Запорожской АЭС загорелась после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пожарные тушат очаги возгорания.
Балицкий подчеркнул, что угрозы населению нет