ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС

Охладительная система ЗАЭС загорелась после украинского обстрела
Происшествия

Фото - © RT

Охладительная система Запорожской АЭС загорелась после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Пожарные тушат очаги возгорания.

Балицкий подчеркнул, что угрозы населению нет