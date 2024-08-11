ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС

«Все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Пожарные тушат очаги возгорания.

Балицкий подчеркнул, что угрозы населению нет