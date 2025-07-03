Трое исполнителей теракта в «Крокусе» находились под воздействием наркотиков

Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Мухаммадсобире Файзове и Саидокрами Рачабализоде.

Согласно их показаниям, «им якобы давали какую-то жидкость с наркотическим веществом, после употребления которой они общались с воинами Аллаха».

Трагедия произошла 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Четверо вооруженных террористов ворвались в помещение и стали хаотично расстреливать людей, которые как раз собрались на мероприятие. Погибли 146 человек.

Ранее обвиняемые в теракте дали показания, которые подтверждают, что заказчиком преступления выступал Киев. Один из четырех исполнителей теракта заявил, что после нападения на концертный зал они связались с координатором. Тот, по его словам, заявил, что заказчиком преступления была государственная структура Украины.