Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» подтвердили, что заказчиком был Киев

Обвиняемые в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» дали показания, которые подтверждают, что заказчиком преступления выступал Киев. Об этом сказано в материалах уголовного дела, сообщает ТАСС .

Один из четырех исполнителей теракта заявил, что после нападения на концертный зал они связались с координатором. Тот, по его словам, заявил, что заказчиком преступления была государственная структура Украины.

Также исполнителям сказали, что им нужно добраться до границы между Россией и Украиной, а затем пересечь ее. Им пообещали, что для них создали коридор до Киева, по которому они якобы свободно могут доехать.

Давший показания фигурант отметил, что понял, что их используют в интересах другой страны — Украины. По его словам, члены «Вилаят Хорасан»* были лишь организаторами теракта по заказу государственной структуры Украины.

Кроме того, для исполнителей нападения на «Крокус» была создана целая легенда, чтобы теракт выглядел как совершенный исключительно в интересах террористической организации «Исламское государство»*.

Ранее в СК РФ заявили, что теракт в «Крокусе» совершили в интересах правительства Украины. Некоторые боевики проходили подготовку за пределами России, после чего приехали в страну.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 149 человек.

*Террористические организации, запрещенные в России.