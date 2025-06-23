Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» был спланирован и устроен в интересах руководства Украины, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по итогам расследования уголовного дела о террористической атаке. По данным ведомства, преступление совершалось с целью дестабилизации ситуации в России.

Следствие считает, что теракт готовили на протяжении нескольких месяцев. Некоторые боевики проходили подготовку за пределами России, после чего приехали в страну.

«После совершенного преступления его исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву», — заявили в Следкоме.

Фигуранты дела — члены террористической организации «Вилаят Хорасан»*, их пособники и лица, передававшие оружие радикалам. Всего их около 20 человек.

В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 149 человек погибли и 609 получили ранения. Один из людей до сих пор числится пропавшим без вести, сообщили в СКР.

*Террористическая организация, запрещенная в России