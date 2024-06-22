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Рогов: Киев бьет по Энергодару из Никополя и Марганца

Киевские боевики наносят удары по Энергодару в Запорожской области из городов Никополь и Марганец на правом берегу Днепра, рассказал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости .

Также, по его словам, украинцы бьют по городу из сел Марьевка, Ильинка и Добрая Надежда.

«Боевики ВСУ бьют целенаправленно по подстанциям и распределительным узлам, прекрасно понимая, что они обеспечивают электроэнергией исключительно мирное население, а не военные объекты», — указал Рогов.

Киев, по его мнению, пытается всеми силами помешать восстановлению мирной жизни в регионе.

Ранее ВСУ ударили по единственной снабжающей Энергодар подстанции «Радуга», в результате чего был поврежден трансформатор. Ряд районов города осталась без воды и электричества.