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При падении обломков БПЛА на частный дом в Липецкой области погибла женщина

Обломки БПЛА упали на частный жилой дом в Липецком районе Липецкой области, в результате чего погибла женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

Кроме того, еще два человека получили ранения.

«Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — отметил он.

Ранее в небе над Россией средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотников самолетного типа.