Восстановлен поминутный ход борьбы со смертельным пожаром во Фрязине

24 июня в административном здании случился масштабный пожар, который унес жизни шести человек. Его площадь была 5 тыс. кв. м. После ЧП возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля.

«Мне известно, что принимавшие участие в тушении пожара дали объяснения действий на пожаре поминутно», — поделился источник, который знаком с ситуацией.

Причиной гибели людей в данном пожаре стало нарушение требований пожарной безопасности. В здании не было сигнализации, систем оповещения и пожаротушения, отсутствовали пожарные выходы. Собственницу сгоревшего здания суд отправил под домашний арест, где она будет находиться до 24 августа.