Собственницу сгоревшего здания во Фрязине отправили под домашний арест

Собственницу сгоревшего во Фрязине здания отправили под домашний арест до 24 августа. Также Татьяну Белоусову отстранили от управления высоткой из-за процедуры банкротства в отношении женщины, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы .

44-летнюю собственницу здания обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. По ч. 3 ст. 238 УК РФ предпринимательнице грозит до десяти лет лишения свободы.

Управляющей компанией здания была назначена ООО «Исприн».

После пожара во Фрязине следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля. Допрос арендаторов показал, что пожарную безопасность в здании фактически никто не проверял, хотя все знали о многочисленных проблемах, в том числе с электропроводкой.

По версии следствия, она знала о нарушении требований пожарной безопасности - неисправности системы пожаротушения, сигнализации, оповещения, заблокированных пожарных выходов, отсутствия систем пожаротушения, отсутствия средств пожаротушения в здании.

При этом для материальной выгоды при сдаче в аренду она не учитывала нарушения.

24 июня в здании случился масштабный пожар, который унес жизни шести человек. Один пострадавший до сих пор находится в больнице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что один из пострадавших в результате пожара находился в тяжелом состоянии в больнице.

«Он в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ», — заявил глава региона.