сегодня в 17:26

Владельцы сгоревшего здания во Фрязине не соблюдали пожарную безопасность

Противопожарная система в сгоревшем во Фрязине здании была устаревшей и работала частично, сообщает РИА Новости.

Система здания не могла обеспечить безопасность при пожаре.

В Mash отметили, что работники сообщали о несоблюдении требований пожарной безопасности владельцами здания. Помимо этого, не работали сигнализация, системы тушения и дымоудаления.

Огонь в ходе пожара быстро распространялся из-за особенностей конструкции воздуховодов. Противопожарные двери в здании отсутствовали.

Последняя проверка в здании проходила семь лет назад. Тогда специалисты обнаружили 13 нарушений.

Одними из первых на место пожара приехали сотрудники пожарно-спасательной части Медвежьи озера в Щелкове. Тушение осложнял плохой напор воды в гидрантах. Спасатели прокладывали магистральную линию до спецтехники, теряя при этом время.

Огонь охватил НИИ в Подмосковье 24 июня. Согласно последним данным оперативных служб, жертвами пожара стали минимум шесть человек. По данному факту СК возбудил уголовное дело.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что один из пострадавших в результате пожара находится в тяжелом состоянии в больнице.

«Он в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ. Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», — заявил глава региона.