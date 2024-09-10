Воробьев: двое пострадавших при атаке БПЛА в Раменском в тяжелом состоянии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что двое пострадавших от ударов вражеских дронов по жилому дому в Раменском городском округе находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС .

«Два человека находятся в тяжелом состоянии. Мы сейчас к ним поедем», — заявил Воробьев.

Ранее стало известно, что врачи пытаются спасти одного из мужчин, который пострадал при атаке дронов ВСУ в Раменском. Во время произошедшего он находился в квартире на Высоковольтной улице. Он получил открытую черепно-мозговую травму и ранения ног.

Другой житель Раменского городского округа Александр рассказал, что чудом смог спастись во время удара беспилотника по многоквартирному дому. Мужчина успел встать с кровати, когда ее засыпало осколками.

Ранее Воробьев сообщил, что власти приведут в порядок квартиры в двух домах Раменского округа, разрушенные ударами беспилотников. В доме в Спортивном проезде повреждены 54 квартиры из 102.

«На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей 5 соседних домов», — заявил губернатор.