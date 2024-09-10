Житель Раменского чудом спасся во время атаки дрона ВСУ по жилому дому

Житель Раменского городского округа Александр рассказал, что чудом смог спастись во время удара беспилотника по многоквартирному дому. Мужчина успел встать с кровати, когда ее засыпало осколками, сообщает SHOT .

Александр живет на 11 этаже многоквартирного дома на улице Высоковольтной. Он отметил, что вражеский БПЛА врезался в квартиру двумя этажами выше, но его жилье сильно пострадало. На опубликованных кадрах видно, что балкон полностью выгорел. В квартире придется делать ремонт и ставить новые окна.

Всего за пару минут до удара мужчина встал с кровати и отошел в сторону, поэтому не пострадал. Его квартиру завалило осколками, загорелся балкон. Александр сразу отправился к соседям, после чего жильцы самостоятельно эвакуировались.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все оперативные службы продолжают работать у поврежденных БПЛА многоэтажек. Около 20:00 в МЧС расскажут, когда можно будет попасть в квартиры, однако данную информацию постараются предоставить раньше.

«Со своей стороны, мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — сказал Воробьев.