24-летний житель Карелии сорвал плакаты с изображениями героев войны

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В Карелии задержали вандала, повредившего выставку о ветеранах ВОВ

В Карелии полиция задержала молодого человека, повредившего экспозицию, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе республиканского УМВД.

Инцидент произошел в ночь на 3 июля, когда неизвестный сорвал несколько плакатов с фотографиями героев.

Как сообщили в ГУ МВД по республике, заявление поступило от представителей музея. В ходе оперативных мероприятий стражам порядка удалось установить личность подозреваемого — им оказался 24-летний житель Олонецкого района.

«Гражданин не смог внятно объяснить мотивы своего поступка, сославшись на состояние алкогольного опьянения. По факту вандализма проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Это уже второй случай надругательства над памятью защитников Отечества за последние дни. Ранее в Бурятии неизвестные осквернили могилу участника СВО.