Нарушитель вторгся в воздушное пространство над гольф-клубом Трампа

Истребители ВВС США экстренно поднялись для перехвата гражданского самолета, нарушившего временно закрытое воздушное пространство над престижным гольф-клубом Trump National в Бедминстере (Нью-Джерси), где находился президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС .

По данным Объединенного командования аэрокосмической обороны (NORAD), нарушитель был безопасно выведен из запретной зоны. Это уже не первый подобный инцидент в районе президентской резиденции — ранее фиксировались аналогичные случаи вторжений в закрытые воздушные зоны.

Трамп, являющийся владельцем клуба, традиционно проводит там выходные. В Белом доме не комментируют инцидент, подчеркивая, что 5 июля у президента не было публичных мероприятий.

Эксперты отмечают, что подобные нарушения представляют серьезную проблему для Секретной службы, отвечающей за безопасность президента. После серии инцидентов NORAD рассматривает возможность ужесточения контроля за полетами вблизи президентских резиденций.