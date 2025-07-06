Маск предупредил о риске банкротства США из-за Трампа

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск резко изменил свою позицию в отношении президента США Дональда Трампа, публично осудив его фискальную политику, сообщает газета «Известия» .

«Увеличение дефицита с достигнутого при Байдене безумного показателя в 2 трлн долларов до 2,5 трлн. Это приведет страну к банкротству», заявил Маск ответ на вопрос пользователя X о причинах смены позиции.

Это заявление знаменует радикальный разрыв Маска с Трампом, которого он ранее поддерживал. Аналитики отмечают, что критика касается ключевого предвыборного обещания Трампа — масштабных налоговых сокращений без компенсирующих мер.

Экономисты предупреждают, что предложенный Трампом план действительно может увеличить годовой дефицит до рекордных 2.5 трлн долларов, создав риски долгового кризиса. Маск, чьи компании зависят от госконтрактов NASA и Минобороны, таким образом защищает свои бизнес-интересы.