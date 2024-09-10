Врачи борются за жизнь пострадавшего в Раменском во время атаки БПЛА

SHOT: пострадавший во время атаки БПЛА в Раменском находится в тяжелом состоянии

Мужчина, который пострадал во время падения осколков на многоквартирный дом в подмосковном Раменском, в тяжелом состоянии. Врачи пытаются его спасти, сообщает SHOT .

Во время атаки украинского беспилотника 41-летний мужчина спал в квартире на Высоковольтной улице в Раменском. Он получил открытую черепно-мозговую травму. Ему также сильно ранило ноги. Затем пострадавшего увезли в больницу.

Пострадавший работает менеджером. Он также интересуется электронной музыкой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти приведут в порядок квартиры в двух домах Раменского округа, разрушенные ударами беспилотников. В доме в Спортивном проезде повреждены 54 квартиры из 102.

«На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей 5 соседних домов», — заявил губернатор.