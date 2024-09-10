Андрей Воробьев: Подмосковье поможет отремонтировать поврежденные БПЛА квартиры

Власти Подмосковья приведут в порядок квартиры в двух домах Раменского округа, разрушенные ударами беспилотников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона приехал к дому в Спортивном проезде, который получил повреждения в результате атаки БПЛА. Тут разрушены обшивка, межкомнатные перегородки и оконные проемы, при этом несущие конструкции остались целыми.

«Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102», — уточнил Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, в доме на Высоковольтной улице после удара дрона вспыхнули 5 балконов, в сами квартиры огонь не перешел.

«На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей 5 соседних домов», — заявил губернатор.

Он подчеркнул, что все оперативные службы продолжают работать у обеих поврежденных многоэтажек. Около 20:00 в МЧС расскажут, когда можно будет попасть в квартиры, однако данную информацию постараются предоставить раньше.

«Со своей стороны, мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — сказал Воробьев.

Атака беспилотников случилась минувшей ночью. Дроны ударили по многоквартирным домам в Спортивном проезде и на Высоковольтной улице в Раменском городском округе. В результате ЧП погибла 46-летняя женщина.