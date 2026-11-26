«Ненавижу таких, как вы»: женщина набросилась с кулаками на приезжую в Сургуте

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа суд назначил 50 часов обязательных работ местной жительнице. Она оскорбила пассажирку по национальному признаку и набросилась на нее с кулаками на автобусной остановке, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

По сведениям издания, конфликт произошел 23 октября внутри крытого остановочного павильона. Жительница города по имени Камила придержала дверь открытой, чтобы пропустить другую женщину. Это вызвало резкое недовольство у находившейся рядом 41-летней Елены Г.

Она начала кричать на горожанку, допуская оскорбления на национальной почве и требуя, чтобы та «устанавливала порядки у себя на родине», а также «учила язык и законы России». Затем агрессивная женщина принялась передразнивать акцент оппонентки и пустила в ход кулаки.

По факту инцидента на нарушительницу составили административный протокол по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). В ходе заседания выяснилось, что фигурантка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти. При вынесении вердикта суд принял во внимание наличие у женщины пятерых детей, трое из которых не достигли совершеннолетия, а также ее низкий среднемесячный доход в размере 5–6 тыс. рублей.

В связи с этим денежный штраф ей заменили на 50 часов обязательных работ.

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