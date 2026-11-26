Резкий рост цен на нефть может не закрепиться, а его влияние на курс рубля окажется ограниченным. В декабре котировки будут зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке, решения ОПЕК+ и запасов сырья в США. Такой прогноз в эксклюзивном комментарии РИАМО дал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

По словам эксперта, нынешний скачок во многом повторяет ситуацию, которую рынок наблюдал в ноябре: цены отреагировали на геополитические риски, включая атаку хуситов на НПЗ Рас-Танура и сообщения о минах в Ормузском проливе. Однако пока это скорее реакция на отдельные события, чем признак устойчивого изменения тенденции.

В декабре на нефтяные котировки будут влиять три основных фактора. Первый — дальнейшее развитие конфликта на Ближнем Востоке и возможные перебои в работе нефтяной инфраструктуры и транспортировке сырья через Ормузский пролив. Второй — решение ОПЕК+ по квотам на добычу в 2027 году. Встреча альянса запланирована на 29 ноября: участники могут подтвердить сдержанный подход к увеличению добычи или подать сигнал о ее наращивании. Третий фактор — статистика запасов нефти в США, которая уже дважды подряд оказывалась слабее ожиданий и поддерживала котировки.

При этом существенного влияния колебаний нефтяных цен на курс рубля Скрябин не ожидает. По его оценке, изменения в значительной степени сглаживаются бюджетным правилом.

Для российских нефтяных компаний важнее могут оказаться цены на нефтепродукты и объемы производства, а не только стоимость сырой нефти. Эксперт объясняет это тем, что значительная часть доходов от добычи направляется на уплату налогов. Тем не менее при прочих равных условиях снижение нефтяных котировок остается негативным фактором для финансовых результатов компаний отрасли.