Челюстно-лицевой хирург Мохамад Аихам Манафихи около полугода работает в стационаре Сергиево-Посадской больницы. Врач рассказал о выборе специальности, операциях и безопасности пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Аихам Джамалович родом из сирийского Алеппо. Он владеет арабским, русским и английским языками, немного говорит по-французски. В детстве мечтал стать кардиохирургом, но недобрал половину проходного балла и поступил на биомедицинскую инженерию. Через полгода перешел на стоматологию и все пять лет учился на отлично.

После учебы он переехал в Красноярск, где осваивал медицинский русский язык, затем — в Москву. Там окончил ординатуру Российского университета дружбы народов по челюстно-лицевой хирургии.

«Главное для меня — безопасность пациента и его выздоровление. Я всегда заинтересован довести пациента до полного выздоровления», — рассказал доктор.

Врач лечит гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области, которые нередко становятся осложнениями стоматологических инфекций. Промедление с обращением к стоматологу может привести к угрожающему жизни состоянию и необходимости срочно вскрыть и дренировать гнойный очаг.

На базе травматологического отделения хирург восстанавливает кости лица методом остеосинтеза, удаляет сложные ретинированные зубы, новообразования лица, шеи и слюнных желез. Микроскоп помогает улучшить прогноз операции и избежать повреждения лицевого нерва.

Для менее заметных рубцов врач делает разрезы по естественным складкам лица, при возможности — за ухом, используя доступ по типу фейслифтинга. Все эти вмешательства проводят бесплатно по ОМС. Пациентам он подробно и открыто объясняет особенности заболевания, диагностики, лечения и его последствий.

Хирург пишет кандидатскую диссертацию об оптимизации доступов при удалении образований околоушно-жевательной и подчелюстной областей, боковой поверхности шеи, сочетая безопасность и эстетику. За поддержку он поблагодарил главврача Олега Викторовича Дмитриева, его заместителя по хирургии Игоря Николаевича Дядкова, заведующего травматологическим отделением Игоря Владимировича Кучерявого и весь коллектив.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.