В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Нижегородском районе столицы будет построен многофункциональный комплекс класса А площадью более 40 тыс. кв. метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, проект объединит современные офисные пространства с гостиничной, спортивной и общественной инфраструктурой.

«Программа МПТ способствует формированию новых центров деловой активности, в которых рабочие пространства дополняются разнообразной инфраструктурой для отдыха, спорта и повседневных потребностей горожан. Один из таких проектов реализуют в Нижегородском районе. Здесь появится многофункциональный комплекс класса А общей площадью более 40 тыс. кв. м. Помимо современных офисов, в нем разместятся гостиница, спортивные и оздоровительные пространства, торговые объекты и предприятия сферы услуг. После ввода комплекса в эксплуатацию будет создано около 2,5 тыс. рабочих мест», — добавил Гарбузов.

Основу инфраструктуры нового комплекса во многом формируют гостиничные и общественные пространства. В их числе — четырехзвездочная гостиница с рестораном и конференц-залом для деловых мероприятий, а также торговая галерея с фудхоллом и предприятиями сферы услуг.

Как отметила директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова, Нижегородский район хорошо связан с другими частями Москвы и Подмосковьем благодаря метро, МЦК и МЦД-4, однако поблизости пока не хватает разнообразной инфраструктуры для работы, отдыха и повседневных дел.

«Поэтому особенно важны проекты, которые дополняют деловую функцию гостиничными, спортивными и общественными пространствами. Они будут полезны и сотрудникам компаний, и тем, кто приезжает в район по делам», — отметила Захарова.

В проекте Level work Нижегородская отдельное внимание уделено спорту и отдыху: здесь появятся термальный центр с бассейнами и спа-зонами, а также спортивный кластер с футбольным полем и площадками для падела и сквоша. Такое сочетание функций сделает инфраструктуру востребованной как у сотрудников компаний, так и у жителей окрестных районов.

Программа МПТ реализуется с 2020 года и затронула практически все районы города. Инвесторы возведут порядка 340 объектов общей площадью около 11 млн кв. метров.

В их числе — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, а также учреждения образования, культуры и спорта.

В общей сложности в развитие Москвы планируется привлечь около 4 трлн рублей, что даст возможность создать порядка 500 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях городской экономики.