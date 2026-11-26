Жители Санкт-Петербурга в Сети массово жалуются на группу подростков, которая кошмарит посетителей местного торгового центра. Больше всего среди них выделяется один школьник, который совершает ужасные поступки.

Историю в социальных сетях рассказала блогер с ником christinfelt. Она обратила внимание на рассказ девушки Ксении, которая гуляла в торговом центре вместе с ребенком. С эскалатора в коляску полетел мусор. Оказалось, что таким образом подростки развлекались.

По словам блогера, это не единичная ситуация. В том числе главный дебошир плюет в сотрудников торгового центра и кидает петарды под ноги пожилым людям и гуляющим с собаками петербуржцам. Также подросток использует петарды, чтобы убивать уток.

Пользователи Сети просят обратить внимание на ситуацию. По словам Ксении, родители подростка уже найдены. В том числе петербуржцы просят администрацию торгового центра отреагировать на происходящее. Они сравнивают местных дебоширов с группировкой «Тяп-ляп».

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