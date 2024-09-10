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При атаке беспилотников в Раменском погибла 46-летняя женщина, трое пострадали

При атаке БПЛА в Раменском погибла 46-летняя женщина. Гибель девятилетнего ребенка не подтвердилась, написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По уточненной информации, в доме на Спортивном проезде пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу.

В пунктах временного проживания заселены 43 человека. Всех разместили и организовали горячее питание, отметил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во время ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом в Раменском погиб девятилетний ребенок.