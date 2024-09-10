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Девятилетний ребенок погиб во время ночной атаки БПЛА на многоэтажку в Раменском

Девятилетний ребенок погиб во время ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом в Раменском, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей. Экстренные службы на месте. У дома дежурят скорая и реанимация.

Еще один беспилотник попал в дом по Высоковольтной улице. Там повреждена квартира на девятом этаже. В результате пострадал один человек.

Жителей эвакуируют и размещают в пунктах временного пребывания в ДК им. Воровского и в школе на Высоковольтной улице.

Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Ранее осколки сбитого беспилотника упали на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Жуковский.