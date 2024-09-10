Осколки беспилотника упали на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Жуковский

Осколки сбитого беспилотника упали на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Жуковский. Mash опубликовал видео с обстановкой в аэропорту через несколько минут после их падения.

Мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что последствия падения осколков от сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский устраняются.

В аэропорту были задержаны как минимум три рейса на вылет и два на прилет. Более 30 международных и внутренних авиарейсов также были задержаны в аэропорту «Внуково» на фоне отражения атаки беспилотников на Москву.

Как пишет ТАСС, аэропорт Жуковский закрыт на прием и вылет самолетов.

Аэропорт Внуково закрыли на вылет/прилет из-за атаки украинских БПЛА, свидетельствуют данные онлайн-табло.