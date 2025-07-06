Около 500 пассажиров остаются в терминале аэропорта Нижнего Новгорода

сегодня в 04:05

Нижегородский аэропорт продолжает оставаться в режиме ограничений, сообщили в пресс-службе Росавиации.

По данным ведомства, за сутки отменено 12 авиарейсов, а остальные находятся в статусе задержанных. В терминалах скопилось более 500 пассажиров, вынужденных ожидать вылета.

Причиной введения ограничений, как правило, становится угроза атак беспилотников. Накануне в Нижегородской области уже был сбит один БПЛА, о чём сообщал губернатор региона Глеб Никитин.

Авиакомпании организовали для пассажиров питание и размещение в гостиницах. Численность персонала аэропорта увеличена на 50% для работы в условиях повышенной нагрузки.

Первыми после снятия ограничений должны отправиться рейсы в Санкт-Петербург ("Россия") и Самару (Red Wings), выполняемые на самолётах Superjet. В Росавиации подчёркивают приоритет безопасности полётов и приносят извинения за доставленные неудобства.

Эта ситуация повторяет сценарий, наблюдавшийся накануне в московских аэропортах и петербургском Пулково, где также вводились временные ограничения на фоне участившихся случаев нарушения воздушного пространства дронами.