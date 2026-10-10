Лантратова связалась с Меланией Трамп, чтобы помочь людям в херсонских Алешках

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова поддерживает непрерывный контакт с представителями супруги президента Соединенных Штатов Мелании Трамп относительно гуманитарной обстановки в городе Алешки Херсонской области России. Американская сторона заявила об открытости к содействию и участию в поддержке населения, сообщает ТАСС .

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, взаимодействие Лантратовой с представителями первой леди США Мелании Трамп по Алешкам стало итогом договоренностей лидеров России Владимира Путина и Соединенных Штатов Дональда Трампа. Для полноценного спасения горожан требуется ликвидировать блокаду со стороны ВСУ, из-за которой мирные граждане лишены стабильных поставок питьевой воды и продуктов питания.

Как поделилась с агентством эвакуированная пожилая жительница Алешек, высокая концентрация украинских беспилотников в небе вынуждает оставшихся людей передвигаться по улице бегом. Они должны делать это даже во время коротких бытовых выходов во двор.

В населенном пункте до сих пор остаются несовершеннолетние, однако организовать их масштабный централизованный вывоз невозможно вследствие непрекращающихся ударов ВСУ и плотного минирования путей сообщения. Об этом заявила региональный уполномоченный по правам ребенка Ирина Кравченко.

Она подчеркнула, что специалисты аппарата детально отрабатывают каждый индивидуальный запрос по несовершеннолетним жителям города.

В свою очередь Лантратова отметила, что в настоящее время ведутся крайне непростые переговоры по согласованию логистики гуманитарных грузов и вывозу граждан, требующих неотложной помощи. Омбудсмен подчеркнула, что причиной критической ситуации стала искусственная изоляция города украинскими подразделениями. Доставка грузов парализована из-за сплошного минирования дорог и постоянного присутствия вражеских дронов в воздухе.

Лантратова также заверила, что поддержка будет оказана каждому нуждающемуся. Она напомнила, что последняя автоколонна волонтеров с опознавательными надписями о наличии мирных людей, согласно поступающим данным, была полностью разбита целенаправленными ударами формирований ВСУ.

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