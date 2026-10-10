Сотрудники МЧС РФ вскрыли квартиру из-за потекшей батареи и нашли мумию

В одном из российских городов произошла коммунальная авария из-за прорвавшегося радиатора отопления. Связаться с хозяином квартиры не удалось, после чего спасатели вскрыли двери и нашли внутри жилья мумию человека. Об этом в соцсетях рассказал блогер, сотрудник МЧС РФ Александр Таратынов.

На опубликованных кадрах видно, что сотрудники МЧС РФ вместе с городскими спасателями, а также сотрудниками ЖКХ поднялись на этаж, где находилась проблемная квартира. На дверях жилья висели многочисленные уведомления.

Когда спасатели вскрыли дверь и вошли внутрь, они обнаружили не только сломанный радиатор отопления, но и мумию человека.

Кем является умерший человек, а также что стало причиной его смерти, на момент публикации заметки не сообщается.

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