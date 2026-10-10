Российский пловец Егор Корнев побил мировой рекорд на Кубке мира в Узбекистане

Российский спортсмен Егор Корнев вписал свое имя в мировую историю плавания, превзойдя мировой рекорд на 50-метровке стилем баттерфляй во время этапа Кубка мира на короткой воде в узбекистанском Ташкенте. Об этом сообщает ТАСС .

Отечественный спортсмен промчался по дорожке бассейна за рекордную 21,28 секунду. Этот результат позволил сдвинуть с верхней строчки прежнего рекордсмена — представителя Швейцарии Ноэ Понти. Его рекорд 21,32 секунды держался в статусе эталона со времен чемпионата мира 2024 года.

Копилка 22-летнего Корнева уже наполнена высшими наградами международного уровня. Годом ранее пловец выиграл ЧМ-2025 в комбинированном эстафетном заплыве четыре по 100 метров. Также пополнил личную коллекцию серебром в аналогичной смешанной дисциплине вольным стилем.

Помимо этого, в активе триумфатора значатся сразу три золотые медали чемпионата Европы 2026 года. Сегодня последний день соревнования в столице Узбекистана.

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