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Без обжалования: экс-главу лесхозяйства Минобороны арестовали по делу о взятке

Экс-начальник управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны РФ Сергей Закаморный стал фигурантом уголовного преследования за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства пояснил, что следственные органы инкриминируют подозреваемому совершение преступления по статье 290 Уголовного кодекса России (получение взятки).

Уголовная санкция предусматривает наказание вплоть до 15 лет пребывания в колонии строгого режима. Также мужчине могут выписать штраф на миллионы рублей.

Ходатайство рассматривалось в Хамовническом суде Москвы. Закаморного заключили под стражу. Как свидетельствует картотека судебного делопроизводства, адвокаты арестованного не обжаловали помещение мужчины в СИЗО.

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