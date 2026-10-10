Очень дорогая авария: в Москве элитный спорткар столкнулся с фургоном Происшествия сегодня в 17:14 0:11

На улице Генерала Дорохова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием элитного спортивного автомобиля McLaren. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В результате столкновения дорогостоящее транспортное средство получило механические повреждения. По предварительным данным, участники дорожного инцидента избежали серьезных травм. На опубликованном видео у спорткара повреждены передняя и задняя часть. Части кузова лежат на дороге. Фургон пострадал незначительно. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.