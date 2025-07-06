Black Sabbath воссоединились для исторического прощального концерта

76-летний Оззи Осборн дал прощальный концерт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, собрав десятки тысяч поклонников и легендарных музыкантов, сообщает ТАСС .

Впервые за 20 лет на сцену вместе с ним вышли участники оригинального состава Black Sabbath: гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд.

Из-за проблем со здоровьем Осборн выступал, сидя на специальном троне, но это не помешало ему исполнить свои главные хиты, включая «Crazy Train» и «Paranoid». Концерт стал частью масштабного 10-часового шоу Back to the Beginning с участием Metallica, Guns N' Roses, Slayer и других звезд рока.

Особенно трогательным моментом стало выступление на стадионе любимого футбольного клуба Осборна «Астон Вилла», расположенного всего в 500 метрах от его детского дома. Все средства от мероприятия направлены на помощь больным Паркинсоном и тяжелобольным детям.

«Это не просто концерт, это прощание с эпохой», — сказал музыкальный директор шоу Том Морелло.

Для поклонников со всего мира, включая 250 тысяч онлайн-зрителей, это стало уникальным шансом увидеть последнее выступление «крестного отца хэви-метала» в месте, где начиналась его легендарная карьера.