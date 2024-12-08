Военкор Котенок: сирийский Дамаск пал, не сопротивляясь
Сирийский город Дамаск боевики взяли без сопротивления, президент страны Башар Асад покинул столицу, сообщил российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
Он написал, что вооруженные люди заняли в городе ключевые объекты инфраструктуры, СМИ и т. д.
В Дамаске люди под свист и аплодисменты снесли памятник отцу Башара Асада. Его специально опрокинул мужчина, который предварительно взобрался на него.
Ранее в Сирии террористы и протурецкие боевики захватили город Пальмира. Бойцы армии страны сбежали из населенного пункта, его сдали почти без единого выстрела. Кроме того, курды захватили крупный город Дейр-эз-Зор.