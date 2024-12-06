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Поддерживаемые США курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) захватили город Дейр-эз-Зор — шестой по численности населения город Сирии, находящийся на северо-востоке страны, сообщает РБК со ссылкой на источники Reuters в силах безопасности. 5 декабря издание SANA со слов сирийского командования заявляло, что ВС Сирии отступили из Хамы — пятого по величине города арабской республики.

Американское агентство пока не озвучивает подробности оккупации нового сирийского города со стороны очередных неправительственных сил.

Днем ранее командующий курдской армией Мазлюм Абди сообщил, что они фиксируют активность «ИГ»* в некоторых сирийских районах, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор.

Город Дейр-эз-Зор (столица одноименной провинции) находится в 400 километрах от Дамаска и 130 километров от границы с Ираком. Дейр-эз-Зор лежит на пересечении важных транспортных артерий — трасс Алеппо — Ракка — Багдад и Дамаск — Пальмира — Хасака.

Между тем российское посольство в Сирии в связи с обострением ситуации напомнило согражданам, что страну можно покинуть коммерческими рейсами через работающие аэропорты.

* Организация признана террористической и запрещена в России.