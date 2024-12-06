Посольство России в Сирии напомнило, каким способом можно покинуть страну
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Посольство России в Сирии в связи с текущей обстановкой напомнило россиянам, что страну можно покинуть коммерческими рейсами через действующие аэропорты, сообщает Telegram-канал диппредставительства.
В Сирии сложилась сложная военно-политическая обстановка. На фоне этого посольство России в Дамаске напомнило россиянам, какими способами они могут покинуть страну.
В частности это можно сделать с помощью коммерческих рейсов через действующие аэропорты.
Посольство России в Дамаске и консульский отдел продолжают работу в штатном режиме. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию диппредставительства по номеру: +963 991 240 999.
В конце ноября в Сирии террористы захватили провинцию Идлиб, а также город Алеппо. Затем они попытались продвинуться в сторону города Хама.
Ранее офицеры и курсанты военной академии им. Хафеза Асада, оказавшиеся в окружении боевиков, прорвали кольцо при поддержке РФ. Курсанты смогли беспрепятственно отступить в сторону города Хомс.